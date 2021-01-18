«Образовываюсь»: сын Авербуха запечатлел отца с мачехой в театре

В конце прошлого года Илья Авербух женился на актрисе Лизе Арзамасовой. Церемония бракосочетания прошла в одном из столичных ЗАГСов в полной секретности. На ней присутствовали только самые близкие пары. В канун Нового года новоиспеченные супруги улетели в Сочи, где продюсер был занят постановкой ледового шоу «Чемпионы», а Лиза наслаждалась красотами природы. Теперь же пара вернулась в Москву. В своем Instagram 16-летний сын Ильи – Мартин запечатлел молодоженов в театре.

«Образовываюсь», — подписал видео молодой человек.

К слову, 25-летняя Лиза быстро нашла общий язык с пасынком, сыном первой жены Авербуха, фигуристки Ирины Лобачевой. До 13 лет он жил с мамой, а потом переехал к отцу.

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