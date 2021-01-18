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«Талия вышла из чата»: Настя Ивлеева показала себя пухляшкой на архивных фото

Телеведущая поделилась снимками, которые были сделаны еще до того, как она стала популярной.

«Талия вышла из чата»: Настя Ивлеева показала себя пухляшкой на архивных фото
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Звезда экрана и Интернета Настя Ивлеева решила предаться воспоминаниям. Красотка, которой в марте этого года исполнится тридцать лет, призналась, что некоторое время назад ее параметры были далеки от модельных. Это сегодня она обладает безупречной фигурой и тонкой талией. А вот когда Анастасия праздновала свой двадцать первый день рождения, то была не так хороша, как почти в тридцать.

«Решила почистить фотопленку и наткнулась на архивные фотки. На первой фотке я праздную свои 21! Талия вышла из чата», — подписала кадр в Instagram Настя Ивлеева.

Настя Ивлеева
Так Настя Ивлеева выглядела в 21 год. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

На следующем снимке она запечатлена облаченной в черные легинсы, клетчатую рубашку и кожаную косуху. Телеведущая, судя по всему, очень недовольна тем, как выглядела еще каких-то пять лет назад. Тогда она только переехала из Санкт-Петербурга в Москву и искала работу в столице, в итоге устроившись хостес в одно из столичных заведений общепита.

Настя Ивлеева
На этом фото Насте Ивлеевой 25 лет, она работает хостес. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

«У меня черные волосы, наливные ляхи и пухлые щеки, это я только переехала в Москву, 2015 год», — поделилась звезда.

Стоит отметить, что Настя Ивлеева относится к числу тех звезд, у которых все в порядке с самоиронией.

Девушка совершенно не боится делиться в Instagram своими неидеальными снимками.

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