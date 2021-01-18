«Юля, не позорьтесь»: Барановская позировала в искрящемся платье, подчеркнув изгибы фигуры

Юлия Барановская активно ведет свою страницу в Instagram, где у нее многомиллионная публика фанатов. Некоторое время назад она решила, что от соцсети пора немного отдохнуть. Подписчики уже распереживались, и вот накануне Юлия вновь к ним вернулась, опубликовав короткий видеоролик. На кадрах она позировала в искрящемся платье, которое подчеркнуло изгибы ее фигуры.

«Мой легкий детокс от социальных сетей закончен. Возвращаюсь в рабочий режим», — подписала ролик Барановская.

«Красавица! Хороша!», — писали пользователи Сети. Но не все фанаты оценили публикацию. «Уберите. Юля, не позорьтесь!», — прокомментировали некоторые подписчики.

Напомним, что на днях Барановская купила собственный дом в Подмосковье, стоимость которого составила более 73 миллионов рублей. Телеведущая, которая воспитывает троих детей, исполнила свою давнюю мечту.

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