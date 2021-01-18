«Чтобы не было видно морщин»: Брежнева поделилась лайфхаком, показав красивое селфи

Вере Брежневой, как известно, 38 лет и у нее уже есть взрослая дочь 19-летняя Соня, а также наследница помладше 11-летняя Сара.

Нередко в Сети появляются разоблачительные публикацию на тему того, что певица использует специальные фоторедакторы для своих публикаций в Instagram. Однако ни одна из них не была абсолютно доказательной. Да и сама артистка давно утверждает, что совершенно не обязательно корпеть над снимками в фотошопе, чтобы выглядеть моложе. Достаточно правильного ракурса и света, падающего в нужном направлении.

В этот раз она решила поделиться еще одной дамской хитростью с подписчиками, сделав «перевернутое» селфи на полу. Звезда красиво разбросала волосы по полу и примерила облегающее черное боди с асимметричным декольте.

«Лайфхак — как сделать фото, чтобы не было видно морщин. Сделать его лежа!» — рассказала она фолловерам.

«Супер! Спасибо», «Верочка, ты прекрасна. Отличный совет!», «Вы классная женщина, суперидеальная», «У вас итак нет морщин, но за совет спасибо», «Оооо, пригодится советик, мерси. Вы красиво получились на фото!», «Ну фотка правда классная вышла, попробую воспользоваться рекомендацией», «Ага, а потом встанешь – и все назад! Уж лучше я останусь при своих морщинках!» — написали фолловеры.

Смотрите также