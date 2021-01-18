«Мам, почему так холодно?»: Собчак запечатлела сына с огромным куском льда на голове

Ксения Собчак поделилась со своими подписчиками фотографией сына, четырехлетнего Платона. Журналистка запечатлела малыша во время прогулки.

Ребенка привлек красивый лед, который он не только наломал, но и водрузил себе на макушку. Благо, голова мальчика оказалась надежно спрятанной под теплой зимней шапкой. Тем не менее, ведущая не обошлась без шутки по этому поводу.

«Мам, а почему так холодно на улице?» — подписала она фото, то ли процитировав фантазера-Платона, то ли представив, о чем думает ее ребенок в этот момент.

Отметим, что сын Ксении Собчак от ее первого мужа Максима Виторгана действительно растет творческим мальчиком. Он хорошо поет, выразительно рассказывает стихи, отлично читает не только на русском, но и на английском языках, учится в международной школе ISM. В настоящий момент светская львица замужем за режиссером Константином Богомоловым, совместных детей у них пока нет.

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