Боброва вспомнила, как Жулин «влепил» ей пощечину перед программой на чемпионате Европы

По словам олимпийской чемпионки, у нее был необъяснимый дикий страх перед выходом на лед.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьевым Екатерина Боброва в Instagram ответила на самые интересные вопросы своих фанатов. Один из них поинтересовался, как звезда борется со стрессом перед выходом на лед.

«Было ли такое, что в день соревнований у вас все валилось из рук, никак не получалось сделать какие-то элементы, либо перед выходом казалось, что от стресса забыли программу? Если да, то как справлялись?» — спросил болельщик.

«Был необъяснимый дикий страх перед выходом на произвольную программу чемпионата Европы 2016 года. А справиться мне помог Саша Жулин, влепив пощечину. Это было суперверным решением, а главное — своевременным. До сих пор ему за это благодарна».

Екатерина Боброва

Напомним, что Екатерина Боброва неоднократная чемпионка мира. Александр Жулин, бывший муж фигуристки Татьяны Навки, был ее тренером. Профессиональную карьеру спортсменка завершила в 2019 году.

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