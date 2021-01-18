«На вечеринку»: Орбакайте в брючном костюме оверсайз прогулялась по ночному Майами

49-летняя Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой Новый год встретила в Майами. «Под пальмами», — сообщала звезда, празднуя наступление 2021-го года. Там же 15 января отпраздновал свой день рождения муж эстрадной дивы. Кадры теплого застолья в компании лучших друзей появились в Сети, среди гостей отметился и Филипп Киркоров.

Но на этом отдых звездное семейство не завершило. Накануне в Instagram друга Орбакайте, промоутера Бориса Рубиновского, который также был приглашен на день рождения Земцова, появились кадры, на которых певица выходит из своего автомобиля Tesla.

«Поехали с Кристиночкой на вечеринку», — подписал видео Рубиновский.

Он галантно подал руку Кристине, чтобы она вышла из машины. Для прогулки по ночному Майами Орбакайте выбрала нюдовый брючный костюм свободного кроя. Завершили образ мини-сумочка на цепочке и лодочки.

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