Леди-шик: Фандера пошла на эксперимент с имиджем, представ с густой челкой и длинными локонами

Долгое время 53-летняя актриса появлялась на публике с собранными в тугой пучок волосами.

53-летняя Оксана Фандера в последние годы редко экспериментирует с образами, предпочитая естественную красоту. Она уже много лет носит одну и ту же прическу, собирая волосы в тугой пучок. При этом совершенно отказалась от окрашивания, благородно седея по типу европейских дам, которые часто не пытаются скрыть свой возраст, а стараются достойно выглядеть в нем.

Но теперь актриса все-таки решилась на фэшн-эксперимент, распустив изрядно выросшие локоны и сделав густую челку. Многие подписчики Оксаны посчитали, что в обновленном имидже она стала выглядеть моложе и обрела большее сходство с ее 25-летней дочерью Елизаветой Янковской, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой.

«На Лизу стала похожа», «Ой, подумала, что Лиза», «Хорошо вам так, лет 15 сбросили визуально», «Прям помолодели так, очень идет», «Красивейшая девушка, личность!», «Ох уж этот взгляд, роскошная», — прокомментировали фолловеры обновленный стиль звезды.

Напомним, Оксана Фандера с 1990 года замужем за актером и кинорежиссером Филиппом Янковским, сыном Олега Янковского. У них двое детей, кроме Елизаветы есть также 30-летний сын Иван Янковский, ставший знаменитым после роли Петра Хазина в фильме «Текст».

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