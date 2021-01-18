«Снова на канале ТНТ»: Бузова объявила, что не уйдет с телевидения и попросила поддержки народа

По словам ведущей, за ней сохранится старый проект, который она вела с Бородиной.

Ольга Бузова заявила в личном блоге, что с закрытием проекта «Дом-2» она не уйдет с экранов телевидения. За ней и Ксенией Бородиной сохраняется шоу «Бородина против Бузовой».

«Снова вместе, и вновь на канале ТНТ. Как вы уже поняли шоу «Бородина против Бузовой» возвращается. Мы будем делать все, чтобы наш формат шоу продолжался с еще большим успехом. Поддержите нас, мои хорошие! Мы снимали выпуск пять часов, это было невероятно эмоционально и сложно, поэтому будут две серии», — написала она в Instagram.

Возлюбленная Давы попросила поддержки народа и предложила писать ей отзывы о возобновленном проекте у нее в блоге.

Напомним, проект «Дом-2» выходил на ТНТ с 11 мая 2004 года по 30 декабря 2020 год. На передаче «Бородина против Бузовой» обсуждали проблемы, которые испытывали участники масштабной телестройки. Теперь шоу сменит направленность и станет уделять внимание вопросам, которые волнуют обычных людей.

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