«Мне часто снится он»: отец Александра Добровинского погиб в ДТП, когда его сын еще не родился

Александр Добровинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем отце Абраме. Его отец погиб в ДТП, когда мать адвоката была на втором месяце беременности.
«Она говорила, что это был святой человек. Я ей верю. О нем все говорили очень хорошо. Я, кстати, на него очень похож. Во время войны он отвечал за переброску заводов из Сталинграда в Сибирь. Он был за это награжден орденом Ленина. После войны он исполнял обязанности какого-то министра.
У них с мамой была большая любовь. Мать осталась вдовой беременная мной. Все уговаривали ее избавиться от ребенка. Ей говорили, что рожать несуразно. Но бабушка и дедушка сказали, что они никогда больше не встретит такого человека и она решила рожать меня».
Как отметил адвокат, он всегда вспоминает отца.
«Мне очень часто снится он. В семье был культ папы. Мне кажется, что я его всегда знал. Но мой отчим — тоже святой человек. Он — герой войны. Ему сейчас 101 год. Он самый близкий друг моего папы. Когда случилась трагедия, он захотел меня усыновить. Он сказал, что хочет, чтобы у меня был отец. Я в итоге взял его отчество. Причем с мамой он никогда не жил», — сказал Добровинский.
Напомним, что Александр Добровинский был адвокатом семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова. Он добился назначения реального срока для актера.