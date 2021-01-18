«Мне часто снится он»: отец Александра Добровинского погиб в ДТП, когда его сын еще не родился

«Она говорила, что это был святой человек. Я ей верю. О нем все говорили очень хорошо. Я, кстати, на него очень похож. Во время войны он отвечал за переброску заводов из Сталинграда в Сибирь. Он был за это награжден орденом Ленина. После войны он исполнял обязанности какого-то министра.

У них с мамой была большая любовь. Мать осталась вдовой беременная мной. Все уговаривали ее избавиться от ребенка. Ей говорили, что рожать несуразно. Но бабушка и дедушка сказали, что они никогда больше не встретит такого человека и она решила рожать меня».

