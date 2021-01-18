«Дельфин и русалка»: Королева рассказала, как сын от Тарзана исполнил песню Николаева

Сыну Наташи Королевой и Тарзана – Архипу в феврале этого года исполнится 19 лет. Молодой человек увлекается изучением японской культуры и музыкой. На этот раз он решил перепеть хит «Дельфин и русалка», который когда-то исполняла его мама и Игорь Николаев. Трек вышел в день рождения известного композитора, 17 января. Об этом в своем Instagram рассказала Наташа Королева.

«Как же здорово видеть, что спустя почти три десятка лет, творчество гениального маэстро, Моцарта нашего времени продолжает вдохновлять наших детей, которые в принципе равнодушны к музыке периода 90-х», — написала Королева.

Напомним, что в браке с Николаевым, который для него стал вторым, артистка прожила почти девять лет. В 2003-м году она вышла замуж за Сергея Глушко, более известно под псевдонимом Тарзан.

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