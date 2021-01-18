Александр Добровинский объяснил, почему приезжал в суд над Михаилом Ефремовым на самокате

Адвокат Александр Добровинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему приезжал в Пресненский суд, где шел процесс над актером Михаилом Ефремовым, на самокате.

«Дело в том, что вокруг Пресненского суда стояло приблизительно сорок камер и человек двести журналистов. Большинство из них не очень интересовало, кто происходит на суде. Их интересовало, в какой одежде я хожу, сколько стоят мои очки, на какой машине езжу, в какой рубашке хожу, какие часы ношу. Мне это надоело. И я решил приехать на самокате». Александр Добровинский

Как отметил Добровинский, в суде шла жесткая битва между защитой Ефремова и им.

«Я победил благодаря СМИ. Защита Ефремова заняла позицию отрицания. Сказали на суде, что актер ничего не помнит. Мы нашли двух свидетелей. Один помогал Ефремову выйти из машины, а вторая женщина все снимала на телефон. Но найти этих людей было непросто. Они сначала куда-то исчезли. Тогда ваши коллеги пригласили меня участвовать в передаче. Я обратился к жителям Москвы. Сказал, что ищу этих двух человек. И вечером мне позвонили. Это был мужчина, который помогал Ефремову выйти из машины. А потом и женщина позвонила», – отметил Добровинский.

Напомним, что Михаил Ефремов совершил летом смертельное ДТП в центре Москвы. Он был пьяным за рулем. Актер в итоге получил реальный уголовный срок.

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