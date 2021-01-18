Седокова блеснула внушительными бедрами в ярком бикини на песчаном берегу

В прошлом году Анна Седокова в третий раз вышла замуж. Избранником стал баскетболист Янис Тимма, с которым певица состояла в отношениях около года. А эксклюзивные кадры со свадьбы она показала в своем новом клипе на песню «Привязана к тебе», который вышел в декабре прошлого года. Эти дни Седокова проводит в теплых краях, а фотографиями с отдыха делится со своими фанатами в Instagram.

На одном из кадров Анна позировала в ярко-желтом бикини, который особенно популярен в этом сезоне, блеснув внушительными бедрами. Комментарии к этой публикации, как и ко многим предыдущим, она отключила.

Недавно Седокова рассказывала об отношениях взрослой дочери с новым мужем. Напомним, что у артистки трое детей от предыдущих браков. Старшей дочери Алине уже 16 лет.

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