«Грудь – отпад»: экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова запечатлелась на кухне в фартуке на голое тело

Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова, пришедшая некогда на смену Веры Брежневой, не забывает про созданный вокруг нее ареол секс-дивы и периодически балует своих поклонников снимками в Сети с перчинкой.

больше по теме Можно заменить на сало: аппетитная деревенская запеканка с копченой курицей и сыром от Высоцкой Золотистая корочка блюда делает его особенно привлекательным.

Недавно она обнародовала кадр в купальнике-бандо, сделанный на белоснежной яхте, где она красиво изогнулась, позируя фотографу. А теперь новое фото, сделанное на кухне за приготовлением пищи. Казалось бы, банальный сюжет, если бы не одно но….

Певица запечатлелась в фартуке на голое тело, который не смог скрыть ее роскошную грудь. Не удивительно, что снимок имел оглушительный успех у публики.

«Грудь – отпад», «Красиво! Вы чудесно выглядите, а что вы готовить собираетесь?», «Вы как всегда на высоте», «Танюша, телефон выронил из рук», «Вы так постоянно готовите?», «Какая классная фотография», «Всем бы такую хозяюшку», «Лучше, чем в «Максиме», «Бомба! Зовите пожарных», — прокомментировали пост Котовой фолловеры.

Смотрите также