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«Теперь шопинг выглядит вот так»: Арсений Шульгин запечатлел невестку Валерии в детском отделе магазина

Ставшие впервые родителями молодые супруги после свидания отправились за подгузниками.

«Теперь шопинг выглядит вот так»: Арсений Шульгин запечатлел невестку Валерии в детском отделе магазина
Валерия с сыном Арсением Шульгиным. Фото: instagram.com/arseniy_shulgin/

Младший сын певицы Валерии, 22-летний Арсений Шульгин и его молодая жена Лиана в новый год вступили расширенным составом – теперь их в семье трое. Первого января на свет появилась их дочка Селин, и мама с папой надышаться не могут на кроху.

Но и молодым родителям нужен отдых. А потому накануне Арсений пригласил Лиану на свидание, сводит в ресторан, а потом в кино. Оказалось, что молодая мамочка полгода не смотрела фильм в кинозале.

После приятного вечера молодые родители отправились на шопинг. Только теперь он у них – совсем иного порядка. Шульгин запечатлел невестку Валерии в детском отделе выбирающей подгузники.

«Теперь шопинг выглядит вот так», — подписал видео Шульгин.

Сам молодой отец держит корзинку с покупками, наполненную детскими вещичками, баночками и погремушками.

Напомним, Арсений Шульгин – младший из троих наследников певицы Валерии от брака с продюсером Александром Шульгиным. К слову, отец проигнорировал свадьбу своего наследника, состоявшуюся в августе 2020 года, а также не присутствовал на выписке внучки.

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