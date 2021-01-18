Белый мрамор и большой православный крест: как выглядит красивая могила Натальи Гундаревой

Монумент в 2006 году был изготовлен по заказу ее последнего мужа Михаила Филиппова.

На могиле народной артистки России Натальи Гундаревой на Троекуровском кладбище Москвы круглый год стоят цветы. Памятник поражает своей красотой и изяществом. Он был открыт в 2006 году по заказу ее последнего мужа Михаила Филиппова.

Монумент изготовлен из белого мрамора. В центре композиции большой православный крест, стоящий на белой мраморной ладони на лицевой части стелы. Также у основания виднеется небольшой декоративный элемент. Чем-то он напоминает ангела.

На вставке в верхней части стелы указаны годы жизни актрисы, а также ее самый главный титул – народная артистка России. Участок частично выложен полированными плитами. Здесь всегда можно увидеть цветы. Наталью Гундареву сильно любили ее поклонники. Они не забывают приходить на ее могилу даже спустя почти 16 лет после ее смерти.

Напомним, что звезда и всенародная любимица достаточно рано ушла из жизни. Ей было всего 56 лет. Она не смогла пережить третий инсульт, сообщает «Комсомольская правда».

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