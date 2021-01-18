Перестала спать, не ест: молодая вдова Бориса Грачевского находится в предынсультном состоянии

В окружении Екатерины Белоцерковской говорят, что у нее жуткий стресс.

Молодая вдова покойного режиссера Бориса Грачевского 36-летняя Екатерина Белоцерковская находится после смерти мужа в предынсультном состоянии. Об этом сообщили люди из ее ближайшего окружения. Девушка перестала спать, ничего не ест. Как говорят ее близкие, у нее случился жуткий стресс и непонятно, как теперь она будет приходить в себя.

Отметим, что на траурной церемонии во время прощания с Грачевским Белоцерковская все время рыдала. Ее под руку поддерживали друзья и коллеги. В финале она посвятила мужу трогательные слова, которые не могут никого оставить равнодушными.

«Ты был, есть и будешь. Будешь вечно в наших сердцах. Знаешь, ты, как никто, любил жизнь. И любишь сию минуту. Ты гениальнейший человек. Ты просто помни только об одном, что мы все тебя любим. Все твои дети тебя любят. И я тоже. Это не конец, мы обязательно встретимся вместе». Екатерина Белоцерковская

Напомним, что сыну Филиппу Белоцерковской и Грачевского нет еще и годика. Ребенок проявился на свет весной прошлого года, сообщает «Комсомольская правда».

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