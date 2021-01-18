Стильная дива: Лорак в принтованном дутом пуховике прогулялась по Киеву

Несмотря на морозную погоду, звезда с наслаждением прошлась по городу.

42-летняя певица Ани Лорак Новый год встретила в Киеве вместе с девятилетней дочкой Софией. Они вместе наряжали елочку, лепили снеговиков, играли в снежки и даже завели нового члена семьи – питомца Тошу. С окончанием каникул Лорак не спешит завершать свой отдых – она продолжает наслаждаться любимым городом и накануне вышла на прогулку.

Лорак обладает безупречной фигурой, которая легко может вызвать зависть ровесниц. А потому может позволить себе любые тренды и молодежный стиль. Девушка для прогулки выбрала дутый укороченный пуховик и джинсы скинни в черном цвете, подчеркнувшие ее стройные длинные ноги.

«Ох и мороз», — заметила звезда. И подчеркнула: «Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась».

«Каролина вы такая красивая», «Как же повезло тем людям, кто проходил мимо и встретил вас!», «Вы красотка!», «Самая лучшая певица», «Пуховик класс», «А почему без шапки», — пишут фолловеры.

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