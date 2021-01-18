Бабушку называет мамой: как выглядит и где живет сын Хабенского от первой жены

12 лет назад в семье актера Константина Хабенского случилась настоящая трагедия – умерла его любимая жена журналистка Анастасия Смирнова от рака. Ее маленький сын (ему был всего годик) остался без мамы. Артист долго не мог справиться с горем и заботу о малыше взяла на себя его бабушка, мама умершей женщины, Инна Федосеева.

Как пишет «Комсомольская правда», Хабенский хотел, чтобы его наследник получил образование в Европе, поэтому вместе с бабушкой он уехал в Барселону. По данным издания, теперь мальчик называет ее мамой. Ивану 13 лет, и он очень радуется визитам отца. То, что между родственниками действительно теплые и нежные отношения, можно судить по фото, которые Инна Федосеева размещает в личном блоге, правда делает это женщина крайне редко, ведь Константин не очень любит афишировать личную жизнь.

Сын Хабенского в последнее время сильно вытянулся, практически догнав своего знаменитого отца. Как пишет бабушка в Instagram, Ваня растет самостоятельным парнем. Сам ходит в парикмахерскую, выбирая стрижку и даже дает чаевые мастеру. Парень любит спорт и увлекается горными лыжами.

Напомним, Константин Хабенский и Анастасия Смирнова поженились в 2000-м году, через семь лет у них родился сын Иван. Семейное счастье разрушила опухоль мозга, обнаруженная у женщины всего в 34 года. Длительное лечение в Лос-Анджелесе давало лишь непродолжительную ремиссию, ей так и не удалось победить недуг, хотя актер бросил на эту борьбу все силы, хватаясь за каждую роль и неистово зарабатывая на оплату медицинских услуг. После смерти жены он стал заниматься благотворительностью, помогая онкобольным.

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