«С гениями сложно»: Брежнева объяснила, почему решилась в 2015 году выйти замуж за Меладзе

Певица Вера Брежнева в эфире YouTube-канала Армана Давлетярова призналась, что у них достаточно долго шел процесс притирки друг к другу с мужем продюсером Константином Меладзе. Лишь, когда она убедилась, что он надежный человек, то согласилась выйти за него замуж.

«После притирки поняла, что хочу связать с ним жизнь. Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся — каждая наша встреча долгожданная. Есть о чем поговорить, есть что рассказать друг другу». Вера Брежнева

Как отметила Брежнева, она намного эмоциональнее Меладзе, но если того вывести из себя, то он может и кулаком ударить по столу. Кроме того, исполнительница долго не могла смириться, что продюсер не летает на самолетах. Со временем она это приняла и даже сейчас сама порой не против прокатиться с Меладзе на машине.

Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно расписались в Италии в 2015 году. На свадьбе были только их самые близкие друзья.

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