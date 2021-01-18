«Три поколения»: Горбань с мамой и дочкой предстала на Мальдивах в одинаковых образах

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань – заядлая путешественница. Актриса на свой 34-й день рождения улетела с мужем Кириллом Зоткиным, где встретила Новый год. Позже девушка вернулась в Москву, но ненадолго – оказалось, у нее следом за отпуском еще один отпуск, на сей раз на Мальдивах. И теперь они с мамой и дочкой отдыхают на одном из райских островов.

Горбань активно делится с подписчиками в Сети фотографиями из отпуска. На сей раз девушка показала фэмили-лук с родными. Мама актрисы, сама Мария и ее шестилетняя дочурка Стефания позировали на фоне мальдивских пейзажей в банных халатах и с полотенцами на голове.

«Три поколения», — подписала снимки красавица.

На снимках все трое – в черных очках, принимают одинаковые позы и жесты. Поклонники идею фотосессии оценили:

«Найди отличия!», «Мама такая красотка», «Три капли воды», «Три поколения, а лицо одно и то же», «Нереальные красотки», «Классные», «Леди в белом», «Девочки, вы великолепны!», — пишут поклонники.

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