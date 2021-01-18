«И распахнула девица темницу»: Пынзарь распалила поклонников видом сзади в тесном бикини

Звездные экс-участники проекта «Дом-2» Дарья и Сергей Пынзарь уже пару лет живут в турецкой Анталье. Пара приобрела там недвижимость и основала собственный бизнес. Однако местного солнышка им оказалось недостаточно этой зимой.

Вначале они отправились в Майами, где блондинка показала свой живот в купальнике без прикрас. А теперь улетели на Багамы. Естественно, здесь тоже не обошлось без кадров в бикини.

Похоже, что Дарья решила показать себя во всей красе, особо не балуясь фотошопом. На сей раз она продемонстрировала, как выглядит ее фигура сзади, явив миру женственные и весьма впечатляющие формы. Стоит ли говорить, что ее аккаунт сразу же взорвался от восторженных комментариев поклонников, которые оценили смелость своей любимицы.

«Какие виды шикарные! И распахнула девица темницу прямо», «Вау! Ням-ням», «Пампушка», «Ну что тут сказать… Есть, что показать Дашеньке», «Полненькая стала, но очень приятная», «Как приятно видеть настоящую женскую красоту», «Именно так должно выглядеть тело настоящей женщины!», «Роскошная!» — написали пользователи Сети про фото Пынзарь.

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