«В платье Tom Ford»: Нетребко в силуэтном наряде с рукавами-«крыльями» подчеркнула пышное декольте

49-летняя Анна Нетребко давно стала иконой стиля для миллионов поклонников по всему миру. Оперная дива обладает поистине уникальным вкусом в одежде, и каждый ее выход в свет – это целое представление, от которого не оторвать взгляд.

На этот раз звезда мировой оперы с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, устроили фотосессию. Певцы сменили несколько образов, и каждый из них Нетребко с удовольствием продемонстрировала поклонникам. Элегантный белый брючный костюм, роскошное алое платье с блеском от пайеток, черное силуэтное в пол – от каждого образа исходит шик и продуманность.

Черное платье в пол с акцентом в виде широкой бархатной вставки на талии и «крыльями» на рукавах, Нетребко показала во всей красе. Глубокое декольте наряда подчеркнуло пышные формы звезды.

«Я влезла в платье Tom Ford», — рассказала звезда. И посмеялась: «Правда, оно сзади не сошлось».

Наряд, укладка, макияж – все вместе в очередной раз напомнило зрителю, что перед ним – настоящая дива.

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