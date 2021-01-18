«Сбудется мечта ребенка»: сын Валерии с женой впервые вышли в свет после рождения дочери

Арсений и Лиана Шульгины сходили на свидание в ресторан, а потом посетили кинотеатр.

В первый день нового года у певицы Валерии в семье случилось пополнение – ее младший сын стал отцом. У 22-летнего Арсения Шульгина и его жены Лианы на свет появилась дочурка Селин. Певица была растрогана до слез, поздравляла молодых родителей и назвала себя счастливейшей бабушкой на свете.

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Крошке Селин уже скоро исполнится три недельки. И мама с папой позволили себе первый совместный выход в свет. Арсений устроил Лиане свидание.

«Мы в ресторане итальянском и пойдем в киношку. Лиана очень соскучилась по кино, потому что не была там уже чертову кучу времени», — рассказал Шульгин.

Оказалось, девушка не смотрела фильмы на большом экране уже полгода. «И сегодня сбудется мечта ребенка», — отметил Шульгин.

Напомним, Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу в середине августа 2020 года. Через некоторое время пара объявила, что ждет первенца. Таким образом, с появлением малышки певица Валерия впервые стала бабушкой.

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