«Без всего. Честно»: дочка Долиной показала осиную талию 65-летней артистки

65-летняя народная артистка России Лариса Долина не ведет в соцсетях микроблоги. Но очень часто появляется на страничках многих звезд. Чаще всего звезду эстрады можно увидеть в аккаунте ее дочери Ангелины Миончинской. Там единственная наследница Ларисы Александровны делится новостями и планами на выступления своей родительницы.

На этот раз Ангелина присутствовала на маминых фотосъемках. И не смогла удержаться, чтобы не показать, как прекрасна эстрадная дива. Она поймала в кадре позирующую Ларису Долину в ультрамариновом силуэтном платье в пол. Звезда подняла руки, улыбалась фотографу, а дочь в это время снимала ее на телефон.

«Без всего. Честно. Люблю маму», — подписала снимок дочь Долиной, подчеркнув, что на нем нет фотошопа и фильтров.

65-летняя артистка восхитила дочку своей грациозностью, стройностью и осиной талией. С ней согласны многочисленные поклонники легенды эстрады.

«Ну почему так шикарно?! Лариса Александровна сногсшибательно выглядит! А самое главное, счастье в глаза», «Прекрасная», «Мисс Грация», «Вот это фигураааа», «Невероятная женщина», «Какая красивая», «Это правда! Образ жизни», «Как она снова так сильно похудела?», — пишут в комментариях.

Смотрите также