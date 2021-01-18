Просто королева: Лиза Галкина в наряде со шлейфом и рукавами-буфами запечатлелась в замке

Лиза Галкина, как и ее мама Алла Пугачева, обожает наряжаться. Живя в творческой семье, она, к тому же, обладает непосредственностью и артистизмом. Возможно, именно поэтому практически всегда отлично получается на фотографиях и видео. Впрочем, ребенок не может выйти иначе.

На фото, который обнародовали поклонники юной звездочки в фан-аккаунте, она предстает в оригинальном, практически королевском наряде со шлейфом и рукавами-буфами. Малышку запечатлели в замке ее родителей, из-за чего образ Лизы выглядит максимально аутентично.

«Образ Лизочки шикарен», «Красивая девочка», «Королева настоящая», «Подрастает королева российской сцены», «Милейшее создание», «Настоящая модель!», «Лизонька милая в любом образе!», «Как всегда, Лиза выглядит как принцесса», — восхитились фолловеры.

Ранее мы писали о привязанности мамы девочки Аллы Пугачевой к нарядам с трендовыми лампасами. Примадонна часто выбирает брючные костюмы со стильной полоской по швам. Эвелина Хромченко рассказывала на шоу «Модный приговор», что стильная прошивка по бокам никогда не выйдет уже из моды, перейдя в разряд классики.

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