«Я создаю тренды»: Бузова предстала в новом образе с разноцветной стрижкой

Колоритный внешний вид поющей телеведущей привел ее саму в восторг.

Ольга Бузова недавно вернулась из трехнедельного отпуска на Мальдивах. Девушка хорошо отдохнула и с новыми силами приступила к работе. Которой у нее, как обычно, — вагон и маленькая тележка. Теледива – настоящий трудоголик. Она сразу же появилась на съемках новых выпусков шоу «Бородина против Бузовой», а позже продолжила готовить фанатам новый подарок.

Поющая телеведущая засветила в stories детали музыкального сюрприза. Она не только записала новую песню, но и снимает на не клип, образ из которого немного показала фанатам.

«Мы продолжаем съемки, час тридцать на часах, и обратите внимание, какой у меня сейчас образ», — показала себя Бузова. И заметила: «Чтоб вы понимали, мы создали сами, своими руками. Я создаю тренды!».

Бузова примерила разноцветный парик-каре и макияж в едином стиле. Колоритный образ ей очень понравился. Как и поклонникам. Они поспешили дать обратную связь любимице:

«Вау какая красота. Тебе очень идет», «Классный яркий сочный мощный парик», «Вау, Оля лучшая», «Барби», — пишут фолловеры.

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