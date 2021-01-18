«Вот и все… Таких, как ты, больше нет…»: вдова Грачевского поклялась ему в вечной любви

На 72-м году жизни 14 января от коронавируса скончался кинорежиссер, «отец» «Ералаша» Борис Грачевский. Его похоронили на Троекуровском кладбище 17 января. Прощание прошло в Доме кино, куда устремились тысячи людей.

36-летняя вдова кинодеятеля, актриса Екатерина Белоцерковская была просто убита горем. Заплаканная и потерянная, она сидела у гроба мужа со стеклянной крышкой и, казалось, не осознавала происходящего. После похорон девушка написала в микроблоге:

«Вот и все… Таких, как ты, больше нет… Я любила, люблю и буду любить тебя вечно!», — поклялась вдова.

У Белоцерковской остался девятимесячный ребенок от Грачевского, сын Филипп. Вдове и малышу муж оставил все свое многомиллионное наследство, указав это в завещании, хотя у мэтра кинематографии осталось еще трое детей от бывших браков. Напомним, с третьей супругой они поженились в феврале 2016 года.

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