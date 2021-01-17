«Он всем рад»: мама рэпера Тимати поделилась редким видео внука Ратмира

Маленькому сыну рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой Ратмиру уже год и три месяца. Злопыхатели утверждают, что мама музыканта Симона Юнусова не очень жалует модель, а та в отместку за плохое отношение ограничивает общение бабушки с внуком. Симона, судя по всему, и впрямь не часто видит Ратмира.

Редким видео, на котором она нянчится с малышом, Симона Яковлевна поделилась в Instagram. Двухминутный ролик запечатлел, как бабушка играет с Ратмиром.

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Женщина просит мальчика произнести односложные слова, а затем показать, где у него глазки, носик, ротик. Малыш с удовольствием отвечает на все просьбы бабушки и ведет себя так, словно, он общается с ней каждый день. На это обстоятельство сразу же обратили внимание подписчики мамы Тимати.

«Малыш вам рад! Вы редко видитесь, а у него реакция – как будто каждый день вместе. Или он ко всем так радушно?» — поинтересовалась одна из поклонниц. «Просто такой характер, он всем рад», — ответила в комментариях Симона Юнусова.

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