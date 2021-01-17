«Приеду и заберу сына»: Илья Яббаров угрожает Алене Рапунцель отобрать маленького Богдана

Мир между бывшими возлюбленными, родителями двухлетнего Богдана Ильей Яббаровым и Аленой Рапунцель просуществовал совсем недолго. Пара вновь скандалит. Илья Яббаров заявил в Instagram, что Алена и ее мама Татьяна Владимировна манипулируют Богданом, пытаясь добиться от Ильи нужного им поведения.

По словам экс-участника проекта «Дом-2», дамы требуют, чтобы он купил им квартиру в Москве в качестве моральной компенсации.

«Татьяна Владимировна и Алена заявили, что я должен купить квартиру за 10 миллионов! За то, что типо я трепал вам нервы? Это как вообще? А сколько вы мне трепали? Кидались! Дрались!» — высказался Илья Яббаров в Instagram.

Недовольный молодой человек пригрозил Алене Рапунцель, что если та не успокоится, он заберет у нее сына Богдана, и она его никогда не найдет.

«Если ты будешь себя так вести и манипулировать ребенком, поверь мне, я приеду и заберу сына! И ты его не увидишь! Не играй с огнем! А то потом будешь бегать и плакать», — пригрозил Илья Яббаров.

Экс-участник «Дома-2», вероятно, забыл, что юридически он Богдану никто. В свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» стоит прочерк. И если Илья заберет мальчика себе без ведома матери, то с точки зрения закона, совершит похищение, а это уже особо тяжкое преступление.

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