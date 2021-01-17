Громкое заявление: Дава публично подтвердил, что женился на Ольге Бузовой

Блогер сделал сенсационное признание во время шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия».

Популярный блогер и музыкант Давид Манукян в числе других знаменитостей стал участником двенадцатого сезона шоу телеканала «Россия» «Танцы со звездами», первый выпуск которого вышел в эфир в воскресенье, 17 января. Программа началась с настоящей сенсации! Но обо всем по порядку.

Вместе со своей партнершей, профессиональной танцовщицей Дарьей Палей Дава исполнил зажигательный танец «Ча-ча-ча» и сразу же вызвал восторги жюри и публики. Как оказалось, Дава несколько лет профессионально занимался бальными танцами, поэтому его движения столь четки и завораживают глаз.

Судейская коллегия сразу же приняла решение, что будет оценивать все последующие выходы Давы на паркет по более высокому счету. Манукян скромно признался, что мог бы танцевать еще лучше, но ему мешает лишний вес, который пока не удается сбросить.

И тут с предложением выступил член жюри, хореограф Егор Дружинин.

«Оля Бузова — ваша супруга, да?» — уточнил он у Давы. «Да», — согласно кивнул тот.

«Если ничего не будет получаться, мы Олю пригласим в качестве участника, а вы будете профессиональным танцором», — сказал Егор Дружинин.

Николай Цискаридзе тут же вспомнил, что Ольга Бузова уже была участницей шоу «Танцы со звездами» телеканала «Россия», дошла до финала и даже крутила фуэте.

Напомним, слухи о том, что Ольга Бузова и Давид Манукян женаты, некоторое время назад муссировались в Интернете.

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Но тогда никакого подтверждения этому прекрасному обстоятельству не было. В начале января, во время отдыха на Мальдивах пара провела роскошную свадебную церемонию.

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