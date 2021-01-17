«Хулиганим-с»: Нетребко в платье-бюстье блеснула пышным бюстом в ажурном белье

Наряды Анны Нетребко всегда вызывают интерес не только среди ее фанатов, но и у экспертов. Так, историк моды Александр Васильев тоже озвучивал свое мнение на этот счет. Он советовал ей подбирать к аутфитам русские народные аксессуары. На этот раз оперная дива превзошла все самые смелые ожидания, опубликовав в своем Instagram довольно откровенное фото. Она позировала в платье-бюстье, показав пикантное нижнее белье.

«Хулиганим-с», — подписала фото Нетребко, отметив своего мужа Юсифа Эйвазова, который был на заднем плане.

Образ оперная дива дополнила классической шляпой и массивными серьгами. Фанаты засыпали ее комментариями.

«Какая невозможная красотка! Во всех ты, Аннушка, нарядах хороша!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Нетребко с семьей живет в Вене, а на новогодние каникулы приехала в Москву.

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