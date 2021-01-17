2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри
Видео
«Загугли звезду»: Виталина Цымбалюк-Романовская - о прописке Джигарханяна, романе с Шаляпиным и настоящей…
Видео

«Хулиганим-с»: Нетребко в платье-бюстье блеснула пышным бюстом в ажурном белье

Оперная дива устроила студийную фотосессию с мужем.

«Хулиганим-с»: Нетребко в платье-бюстье блеснула пышным бюстом в ажурном белье
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Наряды Анны Нетребко всегда вызывают интерес не только среди ее фанатов, но и у экспертов. Так, историк моды Александр Васильев тоже озвучивал свое мнение на этот счет. Он советовал ей подбирать к аутфитам русские народные аксессуары. На этот раз оперная дива превзошла все самые смелые ожидания, опубликовав в своем Instagram довольно откровенное фото. Она позировала в платье-бюстье, показав пикантное нижнее белье.

«Хулиганим-с», — подписала фото Нетребко, отметив своего мужа Юсифа Эйвазова, который был на заднем плане.

Образ оперная дива дополнила классической шляпой и массивными серьгами. Фанаты засыпали ее комментариями.

«Какая невозможная красотка! Во всех ты, Аннушка, нарядах хороша!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Нетребко с семьей живет в Вене, а на новогодние каникулы приехала в Москву.

Смотрите также:

Тэги

Анна НетребкоАнна Нетребко и Юсиф ЭйвазовАнна Нетребко последние новостиНовости google