За унижение человеческого достоинства: на Ксению Собчак пожаловались в прокуратуру

Ксения Собчак может получить срок. На нее написали заявление в прокуратуру. А поводом для этого стал клип телеведущей «Кровавый мюзикл», который вышел в предновогоднем выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». На кадрах журналистка в БДСМ-наряде вышагивает по столу и принимает эротические позы, за которым мужчины в белых рубашках сдают кровь. В незамысловатом тексте песни от лица российской элиты, которая устала от коронавируса, звучат нелицеприятные слова.

«Если тест показал не то, что ждали И в крови антител не отыскали То тогда отправляешься ты к швали, Недостойный наших избранных рядов», — пропела Собчак.

Такие строки возмутили некую группу лиц, которая и написала на телеведущую заявление в прокуратуру. Их имена пока не разглашаются. Но авторы требуют привлечь Ксению к ответственности по статье 282 Уголовного кодекса РФ за «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Наказание может быть суровым – до пяти лет лишения свободы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Собчак отреагировала с юмором. «Обожаю такие письма счастья», — сказала телеведущая.

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