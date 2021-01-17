2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри
Видео
«Загугли звезду»: Виталина Цымбалюк-Романовская - о прописке Джигарханяна, романе с Шаляпиным и настоящей…
Видео

За унижение человеческого достоинства: на Ксению Собчак пожаловались в прокуратуру

Имена заявителей пока не разглашаются.

За унижение человеческого достоинства: на Ксению Собчак пожаловались в прокуратуру
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак может получить срок. На нее написали заявление в прокуратуру. А поводом для этого стал клип телеведущей «Кровавый мюзикл», который вышел в предновогоднем выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». На кадрах журналистка в БДСМ-наряде вышагивает по столу и принимает эротические позы, за которым мужчины в белых рубашках сдают кровь. В незамысловатом тексте песни от лица российской элиты, которая устала от коронавируса, звучат нелицеприятные слова.

«Если тест показал не то, что ждали

И в крови антител не отыскали

То тогда отправляешься ты к швали,

Недостойный наших избранных рядов», — пропела Собчак.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Скриншот: YouTube.com/Ксения Собчак

Такие строки возмутили некую группу лиц, которая и написала на телеведущую заявление в прокуратуру. Их имена пока не разглашаются. Но авторы требуют привлечь Ксению к ответственности по статье 282 Уголовного кодекса РФ за «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Наказание может быть суровым – до пяти лет лишения свободы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Собчак отреагировала с юмором. «Обожаю такие письма счастья», — сказала телеведущая.

Смотрите также:

 

Тэги

Ксения СобчакКсения Собчак последние новостипрокуратура