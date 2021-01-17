2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри
Видео
«Загугли звезду»: Виталина Цымбалюк-Романовская - о прописке Джигарханяна, романе с Шаляпиным и настоящей…
Видео

«Приглашена в Неаполь»: жена Малинина похвасталась успехами 20-летней дочери

Устинья учится в Королевском музыкальном колледже Лондона.

«Приглашена в Неаполь»: жена Малинина похвасталась успехами 20-летней дочери
Устинья Малинина. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official

В конце прошлого года двойняшки Александра и Эммы Малининых – Фрол и Устинья отметили свой день рождения. Им исполнилось по 20 лет. Девушка пошла по стопам популярного папы и занимается музыкой. Она учится в музыкальном Королевском колледже Лондона. Недавно Устинья решила принять участие в международном оперном конкурсе Nomea  и дошла до финала. Успехами дочки поделилась ее мама в своем Instagram.

«В этот раз 1 место не взяла, но дошла до финала и отмечена жюри номинацией «Honorable mention». Приглашена в Неаполь на вручение премии и возможно даже петь там, как номинант этой премии…», — написала Малинина.

Также Эмма поблагодарила всех тех, кто поддерживал Устинью во время испытания.

Смотрите также:

Тэги

Александр МалининАлександр Малинин последние новостиУстинья МалининаЭмма Малинина