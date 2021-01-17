«Приглашена в Неаполь»: жена Малинина похвасталась успехами 20-летней дочери

В конце прошлого года двойняшки Александра и Эммы Малининых – Фрол и Устинья отметили свой день рождения. Им исполнилось по 20 лет. Девушка пошла по стопам популярного папы и занимается музыкой. Она учится в музыкальном Королевском колледже Лондона. Недавно Устинья решила принять участие в международном оперном конкурсе Nomea и дошла до финала. Успехами дочки поделилась ее мама в своем Instagram.

«В этот раз 1 место не взяла, но дошла до финала и отмечена жюри номинацией «Honorable mention». Приглашена в Неаполь на вручение премии и возможно даже петь там, как номинант этой премии…», — написала Малинина.

больше по теме Младшая дочь Малинина похвасталась объемной сумкой Dior Book Tote за 218 тысяч рублей Устинья учится в Королевском колледже музыки в Лондоне.

Также Эмма поблагодарила всех тех, кто поддерживал Устинью во время испытания.

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