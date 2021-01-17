«Особо ярые «учителя»: муж Лизы Боярской рассказал, как разделался с хейтерами

Известный актер Максим Матвеев признался, что и он стал объектом травли в Сети из-за своих недавних постов. Злопыхатели, которых артист называет довольно бережно «моралистами», накинулись на него из-за нескольких последних фото в его Instagram. На одном из них он предстал с розовыми волосами, на другой – с обнаженным торсом.

Максима Матвеева до глубины души возмутили попытку совершенно незнакомых ему людей поучить его жизни. Он уверен, что комментарии нетолерантного содержания чаще всего в Сети оставляют люди, которых недолюбили в детстве. Такой ребенок, став взрослым, включает, по словам Максим Матвеева «режим агрессии» ко всему, что не укладывается в его привычные рамки и шаблоны.

Артист дал понять, что спорить и договариваться с теми, кто пишет злобные комментарии в его адрес, он не намерен.

«Особо ярые «учителя» отправились в бан, а остальным хочу сказать: вы стремитесь «заявить» о себе, учить жизни других, потому что вам дико страшно обратить внимание на самих себя и начать воспитывать самих себя, прежде всего! Желаю вам сил принять самих себя!» — написал Максим Матвеев в Instagram.

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