Умер ведущий маркетолог России Самвел Аветисян

Смерть он напророчил в своем Facebook около недели назад.

Умер один из ведущих маркетологов России Самвел Аветисян. Об этом сообщило издание Sostav. Ему был 61 год. Несколько дней назад в своем Facebook он сделал публикацию, которой будто бы предрек свой исход.

После информации о смерти, друзья стали оставлять комментарии именно под этим текстом.

«Как-то по-особому зазвучал этот пост! Он знал! Вот вам и автоэпитафия!», писали пользователи Сети.

В 2005 года Аветисян руководил собственной маркетинговой компанией «Архидея». Также работал с «Петросиб», «Telenor», «Петросоюз», «Дарья» и «Тинькофф». Участвовал в запуске радиостанции «Ретро-канал», также в создании популярных торговых марок.

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