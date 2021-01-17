Умер ведущий маркетолог России Самвел Аветисян

Умер один из ведущих маркетологов России Самвел Аветисян. Об этом сообщило издание Sostav. Ему был 61 год. Несколько дней назад в своем Facebook он сделал публикацию, которой будто бы предрек свой исход.
«Автоэпитафия», — написал Аветисян.
После информации о смерти, друзья стали оставлять комментарии именно под этим текстом.
«Как-то по-особому зазвучал этот пост! Он знал! Вот вам и автоэпитафия!», писали пользователи Сети.
В 2005 года Аветисян руководил собственной маркетинговой компанией «Архидея». Также работал с «Петросиб», «Telenor», «Петросоюз», «Дарья» и «Тинькофф». Участвовал в запуске радиостанции «Ретро-канал», также в создании популярных торговых марок.