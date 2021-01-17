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«Чтобы тебе было теплее»: вторая жена покойного Бориса Грачевского трогательно попрощалась с ним

Анна Панасенко попросила отца своей дочери присматривать за девочкой с небес.

«Чтобы тебе было теплее»: вторая жена покойного Бориса Грачевского трогательно попрощалась с ним
Анна Панасенко. Фото: instagram.com/anna_grachevskaya/

Вторая супруга покойного Бориса Грачевского Анна Панасенко тяжело переживает уход мэтра. Молодая женщина делится в соцсетях своими эмоциями по поводу смерти отца своей дочери Василисы.

В день похорон Бориса Грачевского Анна Панасенко пишет скорбные публикации в Instagram.

«Видишь, сколько снега выпало. Это, чтобы тебе было теплее. Пока, Борь! Василиса Борисовна передает тебе привет. Ты следи за ней оттуда, а я уж здесь постараюсь», — написала Анна Панасенко.

Дочка Бориса Грачевского и Анны Панасенко Василиса
Дочка Бориса Грачевского и Анны Панасенко Василиса. Фото: instagram.com/anna_grachevskaya/

Она добавила, что восьмилетняя Василиса очень похожа на своего отца и не только внешне. Также, как и Борис Грачевский, его наследница обожает «Ералаш» и невероятно гордится тем, что это все придумал ее папа.

«Но ты тоже будешь ею гордиться, обязательно будешь!» — пообещала Анна покойному экс-супругу.

Напомним, легендарный создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер 14 января от коронавируса. Прощание с мэтром состоялось в это воскресенье, 17 января, проходило оно в открытом формате.

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