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«Ого, какая красотка»: Елизавета Туктамышева блеснула дерзким декольте

Фигуристка опубликовала откровенный снимок в своем Instagram.

«Ого, какая красотка»: Елизавета Туктамышева блеснула дерзким декольте
Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik

Фигуристка Елизавета Туктамышева часто радует поклонников не только своими номерами на льду, но и образами в повседневной жизни. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в рубашке с откровенных вырезом в зоне декольте. В своем образе спортсменка, как обычно, сделала ставку на яркие цвета. К синему наряду она добавила губную помаду цвета фуксии.

«Очень идет синий цвет! Какая красивая! Ого, какая красотка!», — писали пользователи Сети.

Фигуристка тренируется у Алексея Мишина. Ее соперницами на льду являются Александра Трусова, Алена Косторная, Евгения Медведева. Последняя вновь вернулась в команду к Этери Тутберидзе.

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