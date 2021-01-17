«Ого, какая красотка»: Елизавета Туктамышева блеснула дерзким декольте

Фигуристка Елизавета Туктамышева часто радует поклонников не только своими номерами на льду, но и образами в повседневной жизни. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в рубашке с откровенных вырезом в зоне декольте. В своем образе спортсменка, как обычно, сделала ставку на яркие цвета. К синему наряду она добавила губную помаду цвета фуксии.

«Очень идет синий цвет! Какая красивая! Ого, какая красотка!», — писали пользователи Сети.

Фигуристка тренируется у Алексея Мишина. Ее соперницами на льду являются Александра Трусова, Алена Косторная, Евгения Медведева. Последняя вновь вернулась в команду к Этери Тутберидзе.

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