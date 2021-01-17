Елена Малышева пришла на прощание с Грачевским в защитном экране

В воскресенье, 17 января, в Москве в Доме кино простились с создателем «Ералаша» Борисом Грачевским. Проводить режиссера в последний путь пришли его друзья и знакомые.

Елена Малышева пришла на церемонию в защитном экране и с букетом красных роз. А так как Грачевский умер из-за осложнений коронавирусной пневмонии гроб был закрыт стеклом.

Гроб с Грачевским поставили на сцене вместе с венками из цветов. На экране показывали фотографии, на которых он был запечатлен в разные моменты жизни вместе со знакомыми и близкими людьми.

«Человек-улыбка! Человек- свет! Человек-жизнь! Прощай…» — говорили друзья со сцены.

Борис Грачевский будет похоронен 17 января на Троекуровском кладбище Москвы.

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