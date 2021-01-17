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«Семья, любовь, чистота»: Лютаева впервые показала сына Дитковските, которого та скрывает от публики

Звездная бабушка рассекретила второго внука.

«Семья, любовь, чистота»: Лютаева впервые показала сына Дитковските, которого та скрывает от публики
Агния Дитковските и ее мама Татьяна Лютаева. Фото: instagram.com/tanialyutaeva/

Актриса Агния Дитковските – мама двух мальчиков. Старший сын, шестилетний Федя, рожденный в браке артистки с Алексеем Чадовым, периодически появляется в Instagram своих родителей и бабушки Татьяны Лютаевой. А вот младшего ребенка Агния прячет и никогда не упоминает о нем в прессе и соцсетях.

Между тем, бабушка мальчика решилась впервые обнародовать видео с участием маленького наследника дочери. Татьяна Лютаева поделилась в Instagram кадрами, на которых запечатлела обоих внуков в момент купания в бане.

Звездная бабушка предложила мальчишкам после парной пробежаться по снегу.

«Ой, мне холодно, не хочу», — говорит младших из внуков Лютаевой.

«Ну, не иди», — соглашается с ним бабушка.

Зато старший Федор отважно совершает небольшую пробежку по снегу.

«Настоящая зима! Крещенские морозы, русская баня, растирание снегом, «Гарри Потер». Внуки все это очень любят! Семья, любовь, чистота!» — написала Татьяна Лютаева.

Напомним, о том, что Агния Дитковските родила второго ребенка, стало известно в 2017 году. Сама актриса ничего никогда не рассказывает о младшем сыне и принципиально прячет его от камер. Не исключено, что показывать наследника Агнии запрещает отец мальчика. По некоторым данным, им является влиятельный бизнесмен из Узбекистана.

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