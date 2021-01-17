Гроб с телом Бориса Грачевского под нескончаемые аплодисменты вынесли из Дома кино

Гроб с телом режиссера и создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского под нескончаемые аплодисменты публики вынесли из Дома кино. Его загрузили в катафалк. Чуть позже режиссера похоронят на Троекуровском кладбище. Там смогут присутствовать только самые близкие родственники и друзья звезды.

Отметим, что Борис Грачевский был всенародно любим. Проститься с ним пришло несколько сотен человек. И это несмотря на приличный мороз, который в последние дни стоит в Москве. Столбик термометра колеблется в районе отметки в двадцать градусов.

Проститься с режиссером пришли его друзья. В зале было много знаменитостей. Среди них юморист Гарик Харламов, телеведущая Елена Малышева, художник Никас Сафронов, актриса Ольга Кабо и многие другие.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. В конце декабря он подхватил коронавирус. Первое время лечился дома, а когда ему стало хуже был госпитализирован. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

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