2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри
Видео
«Загугли звезду»: Виталина Цымбалюк-Романовская - о прописке Джигарханяна, романе с Шаляпиным и настоящей…
Видео

Гроб с телом Бориса Грачевского под нескончаемые аплодисменты вынесли из Дома кино

Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Гроб с телом Бориса Грачевского под нескончаемые аплодисменты вынесли из Дома кино
Борис Грачевский. Фото: Globallookpress.com

Гроб с телом режиссера и создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского под нескончаемые аплодисменты публики вынесли из Дома кино. Его загрузили в катафалк. Чуть позже режиссера похоронят на Троекуровском кладбище. Там смогут присутствовать только самые близкие родственники и друзья звезды.

Отметим, что Борис Грачевский был всенародно любим. Проститься с ним пришло несколько сотен человек. И это несмотря на приличный мороз, который в последние дни стоит в Москве. Столбик термометра колеблется в районе отметки в двадцать градусов.

Проститься с режиссером пришли его друзья. В зале было много знаменитостей. Среди них юморист Гарик Харламов, телеведущая Елена Малышева, художник Никас Сафронов, актриса Ольга Кабо и многие другие.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. В конце декабря он подхватил коронавирус. Первое время лечился дома, а когда ему стало хуже был госпитализирован. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Смотрите также: 

Тэги

Борис ГрачевскийБорис Грачевский последние новостиДом актераНовости googleУмер Борис Грачевский