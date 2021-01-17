«Мороз!»: Юдашкин в белоснежной шубе в пол из натурального меха прогулялся возле особняка

Валентин Юдашкин запечатлелся на прогулке возле своего роскошного особняка. Кутюрье вышел подышать свежим воздухом в сосновом бору, надев длинную натуральную шубу белого цвета и прямого кроя по типу двубортного пальто.

Свой дорогой наряд он примерил в комплекте с черной бейсболкой, а в качестве аксессуара выбрал очки с оправой в тон шубе. Кадрами со своим променадом Валентин поделился в личном блоге.

«Мороз!» — подписал он видео.

Некоторых фолловеров этот пост модельера немало озадачил – почитатели его таланта сочли, что их любимец оделся не по погоде. «Опять нараспашку! Берегите себя», «Туфли не для мороза. Как здорово скрипит снег, морозище прям!», «Очень красивый и озорной образ! Очень Вам к лицу! Утепляйтесь и никогда не болейте!» — написали пользователи Сети в комментариях.

Отметим, что жена дизайнера одежды Марина Юдашкина тоже любит натуральный мех. Она представала на публике в пушистой шубе ниже колен.

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