«Пусть Всевышний хранит тебя!»: жена Рамзана Кадырова поздравила дочь с 21-летием

Жена президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Медни в Instagram поздравила с днем рождения их общую дочь Хадишт. Ей исполнился 21 год. На фото она запечатлена с мамой, отцом, сестрами и младшим братом.

Как отметила Медни, с годами сердце матери вбирает в себя столько любви, что хватило бы согреть каждого ребенка на земле. У этой любви нет границ. Она бесстрашная и непостижимая. Как считает жена Рамзана Кадырова, чем больше детей, тем больше любви живет в сердце каждой матери.

«Сегодня твой день рождения, моя дочь Хадишт. Вся семья соберется за праздничным столом, чтобы сказать тебе, как мы все любим тебя, как гордимся тобой. В твой день рождения я хочу пожелать тебе здоровья, успехов во всех начинаниях, и оставаться всегда такой же любимой всеми как сейчас. Пусть Всевышний хранит тебя! Будь счастлива!» Медни Кадырова

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Отметим, что Хадишт или Карина – вторая по старшинству из шести дочерей Рамзана Кадырова. Также в семье четверо сыновей и еще два усыновленных сына. Это сироты из детского приюта.

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