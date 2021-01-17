«Сильно изменились?»: в Сети появилось фото совсем маленьких Лизы и Гарри Галкиных

В этом году наследникам Примадонны исполнится по восемь лет.

Почти восемь лет назад Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями. Для юмориста двойняшки Лиза и Гарри стали первыми деться, а вот у Примадонны есть и взрослая дочь Кристина Орбакайте, и внуки. В прошлом году Лиза и Гарри стали первоклассниками. Помимо этого, звездные дети успевают изучать иностранные языки, заниматься вокалом, играть на фортепиано и радовать родителей и фанатов своими успехами. На одной из фан-страниц Лизы в Instagram появился снимок, на котором двойняшки были запечатлены еще совсем маленькими.

«Сильно изменились?», — подписано фото.

Фанаты отметили, что узнать в малышах уже повзрослевших Галкиных можно.

«Узнаваемые! Миленькие! Милашки, подросли! Хорошенькие!», — писали пользователи Сети.

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