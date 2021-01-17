На отдыхе: Александрова в меховой парке предстала на редких кадрах с мужем и детьми

Актриса Марина Александрова очень редко делится в социальных сетях кадрами из личной жизни. Обычно она заполняет свой блог портретными фотографиями с философскими размышлениями или сюжетами из своей кино- либо театральной деятельности.

Но в этот раз она решила сделать исключение и показать фолловерам свой семейный отдых в Ивановской области. Он оказался простым, практически деревенским и незатейливым, но не лишенным своего очарования.

Почитатели таланта артистки оценили его скромность, также многим понравилось, что он выдержан в русском стиле. На снимках Александрова в национальном платке играет с детьми и позирует на фоне резной деревянной избы.

«Настоящая русская красавица, особенно в платке, необыкновенные глаза», «Какая красивая и гармоничная пара», «Наконец-то мужа своего показали и ребятишек», «Наша императорша. Красиваяяяяяя красота», «Марина, мне кажется, вы нас обманываете и вам не 38 лет, а порядком меньше! Какая красота на фото», «Очень атмосферные фотографии», — прокомментировали фолловеры.

Напомним, в настоящий момент звезда сериала «Екатерина» счастлива в браке с режиссером Андреем Болтенко. Они расписались в 2012 году после рождения сына Андрея, спустя три года у них появилась на свет дочь Екатерина.

Это вторые официальные отношения Марины, с 2008-го по 2010-й годы она была замужем за актером Иваном Стебуновым.

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