Убитая горем молодая вдова Бориса Грачевского не смогла долго высидеть около гроба мужа

Убитая горем от потери любимого мужа вдова Бориса Грачевского 36-летняя актриса Екатерина Белоцерковская ушла со сцены, на которой стоял гроб с режиссером. Было видно, что у Екатерины зареванное лицо. Она с трудом сдерживала слезы. Девушка буквально убита горем. Для нее Борис Грачевский, что не для кого не секрет, очень много значил. Вместе с ней сцену покинули и ее друзья.

Чуть ранее актер Александр Рапопорт, который также пришел на траурную церемонию заявил, что Грачевский – это сплошная шутка. «Он даже житейские истории превращал в анекдоты. Я сейчас в шоке. Наверное, было бы лучше, если бы я его не видел сейчас. Но я все-таки пришел. Боря – представитель того времени, которое уходит каждый день», — сказал актер.

А вот актриса Ольга Кабо была очень кратка. «Сегодня мороз и солнце. Грустный день. Так вот Боря и есть то самое солнце», — заявила она.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. В конце декабря он подхватил коронавирус. Первое время лечился дома, а когда ему стало хуже был госпитализирован. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

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