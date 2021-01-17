«Сначала заболела Катя, а потом он»: Бедрос Киркоров рассказал, как Грачевские подхватили коронавирус

Как отметил отец поп-короля, он не знает, уделял ли режиссер должное внимание своему здоровью.

Отец поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Бедрос во время прощания с Борисом Грачевским раскрыл интересные детали, как коронавирус проник в семью режиссера.

«Я никогда не видел его грустным. Он – человек-солнце. Я узнал, что у него сначала заболела жена Катя, а потом уже он. Грачевский еще очень молодой. Я не знаю, уделял ли Грачевский должное внимание своему здоровью. Это надо спросить у его жены Кати. Лично я всегда стараюсь следить за здоровьем».

Бедрос Киркоров

Пришел проститься с Грачевским и композитор Симон Осиашвили. «Грачевский был большим детским психологом, поэтому дети и открывались ему. Он помогал и взрослым. Однажды у меня угнали машину. Он мне сказал: «Поезди пока на моей». А потом я у него купил эту машину. Мы часто виделись на днях рождениях», – сказал Симон Осиашвили.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. В конце декабря он подхватил коронавирус. Первое время лечился дома, а когда ему стало хуже был госпитализирован. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

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