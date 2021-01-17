2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри
Видео
«Загугли звезду»: Виталина Цымбалюк-Романовская - о прописке Джигарханяна, романе с Шаляпиным и настоящей…
Видео

«Что за красотка такая?»: загорелая Asti подчеркнула изгибы фигуры черным бикини

Певица с мужем отдыхают на Мальдивах.

«Что за красотка такая?»: загорелая Asti подчеркнула изгибы фигуры черным бикини
Asti. Фото: instagram.com/astiselfmade

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба с мужем Станиславом отдыхают на Мальдивах. Пара связала себя узами брака в конце прошлого года. торжественная церемония, на которой певица блистала в шикарном плате и трехметровой фате, прошла в Киеве. А сразу после нового года пара отправилась в свадебное путешествие. На курортных островах Аня уже успела получить эффектный загар, который подчеркнула бикини черного цвета. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Так, ну что я могу рассказать про наш отдых: мы выспались, загорели, и обгорели, купаемся и заряжаемся максимально», — написала Asti.

Фанаты остались под впечатлением от такого снимка и похвалили артистку за шикарную фигуру.

«Вот это фигура! Какая красота! Что за красотка такая? Самая шикарная! Фигура – огонь!», — писали пользователи Сети.

Смотрите также:

Тэги

Artik & AstiArtik и AstiАнна ДзюбаГруппа "Artik & Asti"Новости google