«Что за красотка такая?»: загорелая Asti подчеркнула изгибы фигуры черным бикини

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба с мужем Станиславом отдыхают на Мальдивах. Пара связала себя узами брака в конце прошлого года. торжественная церемония, на которой певица блистала в шикарном плате и трехметровой фате, прошла в Киеве. А сразу после нового года пара отправилась в свадебное путешествие. На курортных островах Аня уже успела получить эффектный загар, который подчеркнула бикини черного цвета. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Так, ну что я могу рассказать про наш отдых: мы выспались, загорели, и обгорели, купаемся и заряжаемся максимально», — написала Asti.

Фанаты остались под впечатлением от такого снимка и похвалили артистку за шикарную фигуру.

«Вот это фигура! Какая красота! Что за красотка такая? Самая шикарная! Фигура – огонь!», — писали пользователи Сети.

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