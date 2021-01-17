«Всегда заново влюблялся в жизнь и женщин»: Сафронов на похоронах Грачевского высказался о режиссере

Как отметил художник, его друг никогда не жаловался на свои проблемы.

Художник Никас Сафронов во время прощания с режиссером Борисом Грачевским в Доме кино заявил, что его товарищ никогда не жаловался на жизнь.

«Он все превращал в шутку. Помните, как он делал селфи в маске из больницы. Прощание с Грачевским — это прощание с эпохой и историей. Он всегда приглашал в «Ералаш» старых актеров. Даже тех, кто уже был подзабыт. Грачевский всегда улыбался. Рассказывал свежие анекдоты. Всегда заново влюблялся в жизнь и женщин. Соревновался по рассказыванию анекдотов с Романом Трахтенбергом. Причем Роман не всегда побеждал, хотя всегда читался хорошим рассказчиком». Никас Сафронов

Дрессировщик Аскольд Запашный, который также пришел проводить в последний путь близкого друга заметил, что ключевым качеством Грачевского была жизнерадостность. «Как известно, дети вселяют в окружающих свою беззаботность. И эта жизнерадостность проходила через все его творчество. Он всегда был счастливым. Тем более недавно у него родился сын», — сказал дрессировщик.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. В конце декабря он подхватил коронавирус. Первое время лечился дома, а когда ему стало хуже был госпитализирован. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

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