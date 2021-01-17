«Сладкая жизнь и сладкая женщина»: похудевшая Дубцова красиво запечатлелась на Мальдивах в купальнике

Полина Гагарина только что вернулась с Мальдив в холодную Москву. Звезда сразу же отправилась работать, представ на концерте. В качестве прощания с райскими островами она обнародовала в личном блоге фотографию без прикрас, показав себя в мини-бикини сзади. Многие фолловеры обратили внимание на ее накаченное тело, особенно икры. Не секрет, что блондинка действительно много занимается фитнесом не только в спортзале, но и дома с личным тренером.

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Другая выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова не отстает от своей «сокурсницы» по проекту. Она тоже заметно похудела и показала свои великолепные формы в Instagram. Место дислокации артистки то же – Мальдивы.

Правда певица и композитор пошла на хитрость. Опубликовав пару снимков в карусели, она смогла красиво прикрыться на первом кадре шляпой, а на втором — лодочкой-подносом. А все неизвестное, как всегда, разжигает еще больший интерес. Возможно, именно поэтому ее микроблог сейчас наполнен восторженными комментариями по поводу увиденных сцен.

«Боже, что за ножки. Они реально от ушей», «Сладкая жизнь и сладкая женщина», «Как похудела Ирина, вам так идет эта очаровательная хрупкость», «Очень красивые фотографии, Ирочка! Фотографу большой респект», «Вы суперстройная и суперкрасивая женщина! Преклоняюсь перед вашим талантом и внешностью!» — написали пользователи Сети.

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